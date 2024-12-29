Анита Цой раскрыла планы на Новый год

Певица Анита Цой сообщила, что встретит Новый год с 91-летней матерью

Певица Анита Цой сообщила в беседе с «Пятым каналом», что не планирует уезжать из России в Новый год.

Цой собирается отпраздновать торжество с семьей и 91-летней матерью.

«У меня мамочке 91 год, она, слава богу, здорова, но хочется, чтобы она побольше, почаще нас видела. Поэтому этот Новый год проведу как раз с семьей и вместе с ней», — поделилась артистка.

Как отметила Цой, артисты редко остаются дома на Новый год, так как привыкли в этот день работать.

17 октября продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Цой получает от 1,7-2 миллионов рублей за частные мероприятия. Шоумен назвал певицу замечательным и открытым человеком доброй души. По его словам, артистка искренняя, талантливая, яркая и любящая свой коллектив. Продюсер заявил, что певица все еще пользуется спросом на частных мероприятиях и ее хотят видеть на корпоративах.

8 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета фирмы певицы Аниты Цой. ФНС приостановила операции по счетам ООО «Фудстар» из-за отсутствия налоговой декларации.

16 октября Цой призналась, что не знает, почему случилась блокировка счетов ее бизнеса. Она уточнила, что сейчас все хорошо работает.

Ранее Жасмин рассказала о планах на Новый год.