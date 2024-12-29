Жасмин рассказала о планах на Новый год

Певица Жасмин заявила, что в ее семье есть традиция ходить в баню на Новый год

Певица Жасмин призналась в беседе с «Пятым каналом», что планирует встретить Новый год с родными и близкими.

Жасмин порадовалась, что впервые за несколько лет отпразднует Новый год в Москве. Артистка планирует на праздник вкусно поесть, нарядить елку и заготовить подарки. Как отметила певица, в ее семье также есть традиция – поход в баню. Она уточнила, что это никак не связано с фильмом «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Жасмин добавила, что не может представить новогодний стол без оливье.

«Оливье обязательно, это просто закон. Очень любим селедку под шубой. Честно говоря, до горячего в нашей семье точно не доходит. Почему-то мы как-то холодными закусками и горячими закусками наедаемся. Потом танцуем, веселимся и просто отрываемся», — поделилась артистка.

Певица рассказала, что дагестанские чебуреки — это одно из любимых блюд семьи. Однако артистка не планирует их готовить на грядущий праздник. Она объяснила, что не успеет приготовить чебуреки из-за концертов.

«Их нужно пожарить и прямо вот сразу выносить, подавать и есть. Если их оставлять заранее, то такого вкуса не будет. Секретик этих чебуреков — с пылу с жару», — рассказала исполнительница.

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