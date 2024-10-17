Продюсер раскрыл гонорары Аниты Цой

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с порталом «Страсти», что певица Анита Цой получает от 1,7-2 миллионов рублей за частные мероприятия.

Дворцов назвал Цой замечательным и открытым человеком доброй души. По его словам, артистка искренняя, талантливая, яркая и любящая свой коллектив. Продюсер заявил, что певица все еще пользуется спросом на частных мероприятиях и ее хотят видеть на корпоративах.

Дворцов напомнил, что Цой открыла свой бизнес по выпуску домашнего соления.

«Я бы сказал, это, наверное, ее дополнительный бизнес на сегодняшний день, чему я безумно рад. Она действительно хороший человек. Она достойна самого лучшего в этой жизни. И я могу сказать, что поезд ее не ушел. Ее треки — это хиты на долгие года», — заявил продюсер.

8 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета фирмы певицы Аниты Цой. ФНС приостановила операции по счетам ООО «Фудстар» из-за отсутствия налоговой декларации.

16 октября Цой призналась, что не знает, почему случилась блокировка счетов ее бизнеса. Она уточнила, что сейчас все хорошо работает.

Ранее Елена Малышева раскрыла секрет молодости Аниты Цой.