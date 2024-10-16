Анита Цой ответила на сообщение о блокировки ее счетов

Певица Анита Цой призналась в беседе с mk.ru, что не знает, почему случилась блокировка счетов ее бизнеса.

Цой уточнила, что сейчас все хорошо работает. Она отметила, что сегодня состоялась презентация «Цойкиных рецептов».

«Безусловно, бывают разные ситуации в жизни, но я не ощутила на себе никакого дискомфорта. Спасибо, что переживаете за нас», — рассказала артистка.

8 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета фирмы певицы Аниты Цой. ФНС приостановила операции по счетам ООО «Фудстар» из-за отсутствия налоговой декларации.

ООО «Фудстар» занимается изготовлением и выпуском домашнего соления. Продукция позиционируется как «домашние заготовки» премиум-класса, созданные по авторским рецептам самой певицы. Среди товаров есть как варенье, так и кимчи по-корейски. Цой открыла компанию в апреле 2024 года.

В том же месяце Анита Цой призналась, что планирует открыть мини-завод по производству овощных закруток на фоне повышенного спроса на ее консервы. Она также поблагодарила своих коллег Филиппа Киркорова, Лолиту, Дениса Клявера и других за то, что они давали ей советы и помогали доработать рецепты выпускаемой продукции.

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