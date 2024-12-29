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Сын Бориса Щербакова рассказал, как восстанавливается отец

Сын Бориса Щербакова заявил, что отцу не надо возвращаться в больницу
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Продюсерский центр ИВАН

Сын Бориса Щербакова Василий рассказал в беседе с aif.ru, что актер восстанавливается после выписки из больницы.

По словам Василия, у Щербакова остался маленький косметический шов после операции, который вскоре должен зажить. Артисту уже убрали спицу. Как отметил сын актера, лечение отца закончено.

«В больницу возвращаться не надо. Шов совсем небольшой. Но пока есть синяки. Это проходит долго, к сожалению. Уход прописали врачи, соблюдаем», — поделился Щербаков-младший.

5 декабря стало известно, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Позже близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей. 25 декабря актера выписали из больницы в связи с хорошим состоянием. Василий Щербаков рассказывал, что сейчас у отца отличное настроение.

26 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что врачи якобы обнаружили у Щербакова серьезные нарушения ритма сердца. По утверждению издания, медики настаивали на установке электрокардиостимулятора, но артист отказывается. Сын актера опроверг это.

Ранее Никас Сафронов пожаловался на десятилетнюю бессонницу.

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