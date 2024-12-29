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Никас Сафронов пожаловался на десятилетнюю бессонницу

Художник Сафронов признался, что страдает от бессонницы после аферы с недвижимостью
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Художник Никас Сафронов признался в беседе с Ura.ru, что уже десять лет страдает от бессонницы.

По словам Сафронова, у него появились проблемы со сном в 2014 году после аферы с недвижимостью в Турции. Художник приобрел участок земли за рубежом. Как оказалось, мошенники записали на участок большие долги после покупки. Портретист отметил, что до сих пор разбирается с ними.

«До сих пор я не решил эту проблему до конца. Но после того обмана стал пить снотворное, и это не из-за денег, которые я потерял, а из-за предательства людей, которым я доверял. Вот это был для меня удар», — рассказал художник.

Сафронов уточнил, что обращался к врачам. Сомнологи посоветовали его засыпать и просыпаться в одно и то же время. Художник признался, что со своим графиком просто не может этого сделать. Портретист пытался отказаться от снотворного, но в результате не спал несколько суток.

«Честно говоря, и таблетки уже несильно помогают. Бывает, что даже со снотворным сплю по паре часов», — рассказал Сафронов.

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