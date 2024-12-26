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Сын Щербакова ответил на слухи об отказе отца ставить кардиостимулятор

Сын Бориса Щербакова опроверг, что отец отказывался устанавливать кардиостимулятор
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Сын Бориса Щербакова, Василий, опроверг в беседе с Aif.ru, что отец отказывается устанавливать электрокардиостимулятор после выписки из больницы.

Щербаков-младший назвал выдумкой, что у актера диагностировали отек спинного мозга. По словам сына актера, Борис находится дома.

«Уже не знают, что придумать», — заявил сын артиста.

26 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что врачи якобы обнаружили у Щербакова серьезные нарушения ритма сердца. По утверждению издания, медики настаивали на установке электрокардиостимулятора, но артист отказывается.

5 декабря стало известно, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Позже близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей. 25 декабря актера выписали из больницы в связи с хорошим состоянием. Василий Щербаков рассказывал, что сейчас у отца отличное настроение.

Ранее актера Косырева госпитализировали перед спектаклем в Москве.

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