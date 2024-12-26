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Борис Щербаков отказывается выполнять требования врачей после выписки из больницы

Mash: актер Борис Щербаков отказывается устанавливать кардиостимулятор
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Алексей Майшев/РИА Новости

Народный артист России Борис Щербаков отказывается устанавливать электрокардиостимулятор после выписки из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, врачи настаивают на установке прибора, поскольку у 75-летнего артиста выявили серьезные нарушения ритма сердца. Также, заявляет Mash, у Щербакова обнаружили отек спинного мозга в районе шеи, который может привести к параличу конечностей.

25 декабря стало известно, что перенесший сложную операцию актер театра и кино Щербаков покинул больницу. Сын артиста Василий подчеркивал, что сейчас актер выписался в отличном настроении.

5 декабря сообщалось, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Позже близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей.

Ранее певец Филипп Киркоров вспомнил, что принимал роды в маршрутке 35 лет назад.

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