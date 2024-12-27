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Блогера не спасли после алкогольного челленджа

Тайский блогер Танакарн Канти попал в реанимацию, выпив бутылку виски
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Молодой тайский блогер Танакарн Канти попал в реанимацию, выпив бутылку виски. Об этом сообщает Bangkok Post.

21-летнему Канти заплатили 30 тысяч бат (около 90 тысяч рублей) за то, чтобы он выпил бутылку виски объемом 350 мл. Юноша работал продавцом гирлянд и выполнял подобные вещи за деньги и раньше, публикуя ролики о потреблении алкоголя в соцсетях и привлекая внимание к своему бизнесу.

Сразу после очередного алкогольного челленджа Канти 25 декабря почувствовал себя плохо, его госпитализировали. Врачи не смогли спасти его — рано утром 26 декабря молодого человека не стало.

Накануне блогер Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, арендовал египетские пирамиды на тысячу часов для съемки ролика.

Блогер и его команда собираются спать, ходить вокруг и находить секретные коридоры. Он признался, что пока не бывал в подобных сооружениях. Как отметил Дональдсон, съемки будут проводиться в сотрудничестве с правительством Египта.

Ранее стало известно, что на Урале блогерша выносила из магазина драгоценности в трусах и лифчике.

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