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Самый популярный в мире блогер арендовал египетские пирамиды для видео

Блогер MrBeast арендовал пирамиды в Египте для видео

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MrBeast Shorts/Youtube

Блогер Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, арендовал египетские пирамиды на тысячу часов для съемки ролика. Об этом сообщает sportskeeda.com.

MrBeast планирует записать видео, в котором на протяжении тысячи часов будет изучать три пирамиды в Египте. Блогер и его команда собираются спать, ходить вокруг и находить секретные коридоры. Он признался, что пока не бывал в подобных сооружениях. Как отметил Дональдсон, съемки будут проводиться в сотрудничестве с правительством Египта.

Дональдсон поделился, что очень взволнован предстоящей экспедицией и не знает, чего ожидать. Он также собирается осмотреть места, где якобы обитают призраки. Блогер отметил, что не верит в привидений, однако его друзья планирует открыть на них охоту.

«Они принесут всевозможные гаджеты, например, для обнаружения призраков и прочее, что я считаю притворством», — рассказал блогер.

MrBeast получил известность в сети за необычные испытания с участием друзей и коллег-блогеров и вирусные ролики с благотворительными акциями. В настоящее время на блогера подписаны более 162 млн пользователей — он считается одним из самых популярных блогеров в мире.

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