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На Урале блогер выносила из магазина драгоценности в трусах и лифчике

Свердловчанка выносила украшения в лифчике из магазина, в котором работала
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Илья Наймушин/РИА Новости

Жительница Невьянска Анна Одинаева, которая в социальных сетях позиционирует себя как блогер, обучающий зарабатывать, обокрала ювелирный магазин на миллионы рублей. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на хозяйку ювелирного салона Елену Белову.

Девушка работала в салоне продавцом. Суд признал ее виновной и дал четыре года условно. Но предпринимательницу такой приговор не устроил, она намерена его обжаловать.

«Она не просто продавала товар, но и проводила ревизии. В 2023 году бухгалтер сообщил мне, что в магазине большая недостача — не соответствовали три тысячи наименований. Мы начали проверку, отсмотрели камеры видеонаблюдения и были шокированы: Аня крала украшения», — поделилась собеседница СМИ.

Владелица бизнеса утверждает, что подчиненная прятала украшения в трусы, легинсы и лифчик. Потом перекладывала их в туалете в сумку, уносила и сдавала в ломбард. По словам Беловой, ей нанесли ущерб в размере 34 млн рублей.

Как рассказали бывшие коллеги осужденной, девушка позиционировала себя как блогер. В соцсетях показывала путешествия, рекламировала одежду и курсы, продавала курсы о том, как зарабатывать. В родном городе она купила четыре квартиры.

Суд признал свердловчанку виновной только в трех кражах, которые попали на видео. Также ее обязали возместить ущерб в размере 6,7 млн рублей. Хозяйка салона с приговором не согласилась и будет подавать апелляцию.

Ранее в Дагестане няня украла из дома клиентки ювелирные украшения на 900 тысяч рублей.

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