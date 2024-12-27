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У Лерчек появились новые три миллиона рублей долга перед ФНС

«Звездач»: у фирмы блогерши Лерчек появился новый долг в 3 млн рублей перед ФНС
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Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

У компании «Би Фит» блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) появились новые три миллиона рублей долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Всего, заявляет канал, общая сумма новой задолженности бизнеса Лерчек составила 3,3 миллиона рублей.

17 декабря стало известно, что суд продлил домашний арест Лерчек и ее бывшему мужу Артему Чекалину до 25 января.

Суд отправил пару под домашний арест 4 октября на фоне обвинений в совершении ими валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Обвинение подозревает блогеров Чекалиных в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, бывший муж Лерчек -— ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

11 декабря Чекалина проиграла дело о защите прав потребителя против покупательницы ее курсов — юристки Анны Багдасарян.

Ранее сообщалось, что на создателей сериала «Слово пацана» подали в суд.

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