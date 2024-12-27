У Лерчек появились новые три миллиона рублей долга перед ФНС

У компании «Би Фит» блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) появились новые три миллиона рублей долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Всего, заявляет канал, общая сумма новой задолженности бизнеса Лерчек составила 3,3 миллиона рублей.
17 декабря стало известно, что суд продлил домашний арест Лерчек и ее бывшему мужу Артему Чекалину до 25 января.
Суд отправил пару под домашний арест 4 октября на фоне обвинений в совершении ими валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Обвинение подозревает блогеров Чекалиных в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, бывший муж Лерчек -— ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.
11 декабря Чекалина проиграла дело о защите прав потребителя против покупательницы ее курсов — юристки Анны Багдасарян.
Ранее сообщалось, что на создателей сериала «Слово пацана» подали в суд.