Суд продлил домашний арест Лерчек

Суд продлил домашний арест блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему. Об этом сообщает Super.

Во время заседания защита Артема Чекалина просила смягчить наказание на запрет определенных действий. Они аргументировали эту просьбу тем, что блогеру нужно отводить детей в школу и посещать православный храм. Суд продлил домашний арест до 25 января. Аналогичный приговор получила Лерчек.

4 октября суд отправил Валерию и Артема Чекалиных под домашний арест по обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Третьим фигурантом дела стал Вишняк.

Обвинение подозревает блогеров Чекалиных в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

11 декабря Чекалина проиграла дело о защите прав потребителя против покупательницы ее курсов — юристки Анны Багдасарян.

Ранее бывший муж Лерчек задолжал налоговой свыше 700 тысяч рублей.