Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На создателей сериала «Слово пацана» подали в суд

Продюсер Разин подал в суд на создателей «Слова пацана» из-за песен Шатунова
close
START

Экс-продюсер «Ласкового мая» и шоумен Андрей Разин подал в суд на создателей «Слова пацана» из-за прозвучавших в сериале песен коллектива «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы». Об этом сообщает mk.ru.

Разин требует признать недействительным лицензионный договор, который заключил Аркадий Кудряшов от имени Светланы Шатуновой. Продюсер считает, что вдова Юрия Шатунова «не имела права распоряжаться чужой собственностью». Он называет себя «единственным оставшимся живым автором» песен группы «Ласковый май».

«Моя цель — признать договор незаконно заключенным, а после привлечь к уголовной ответственности участников этой сделки. Потребую огромные штрафы и компенсацию от прибыли с оборота проката этой картины», — заявил продюсер.

21 ноября стало известно, что семья Шатунова выиграла суд против Андрея Разина о правах на творчество экс-солиста «Ласкового мая». Краснодарский краевой суд отказал продюсеру в апелляционной жалобе. Речь шла о 23 композициях коллектива, среди которых «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», «А я к тебе протяну ладони», «Медленно уходит осень» и другие.

На суде также выяснилось, что Разин стал гражданином Турции. В этой стране продюсер зарегистрировал права на песни Юрия Шатунова на свое имя.

Ранее стало известно, что суд Москвы взыскал с комика Долгополова 39 тыс. рублей за срыв концерта.
.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами