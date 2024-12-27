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У разыгравшего пародию на теракт в Петербурге комика отсудили 39 тыс. рублей

Mash: суд Москвы взыскал с комика Долгополова 39 тыс. рублей за срыв концерта
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Сервис по продаже билетов отсудил у стендап-комика Александра Долгополова 39 тыс. рублей за срыв концерта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Компания сотрудничала с Долгополовым с 2021 года до тех пор, пока юморист не уехал из России после начала СВО. Сервис вернул зрителям деньги за билеты всех отмененных на фоне эмиграции комика концертов, а также попросил Долгополова компенсировать убытки.

Юморист не отреагировал на просьбу компании, как и на последовавшую за ней досудебную претензию. Позднее сервис обратился в Арбитражный суд города Москвы, который взыскал с Долгополова 39 тыс. рублей за срыв концерта и еще 2 тыс. рублей за судебные издержки.

24 декабря в Telegram-каналах появилось видео с выступления Долгополова за рубежом. На стендапе юморист выражал готовность принять удары мужским половым органом по лицу и есть каловые массы за €2 тыс.

В сентябре 2022 года юморист объявил себя небинарной персоной — тем самым он выразил «протест против патриархата и капитализма».

В 2023 году Следственный комитет России начал проверку Долгополова и его коллеги Гарика Оганисяна после их выступления в Берлине, на котором они разыграли пародию на теракт в петербургском кафе.

На распространенном в сети видео с выступления Долгополов передает Оганисяну статуэтку, похожую на ту, что взорвалась 2 апреля в кафе на Университетской набережной.

Ранее стало известно, что ФНС закрыла ИП и арестовала счета стендап-комика Идрака Мирзализаде.

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