Цискаридзе: «Очень много лет считал, что Шекспир — армянин»

Народный артист России Николай Цискаридзе признался в YouTube-интервью Николаю Солодникову, что придерживался неверного мнения относительно национальности английского драматурга Уильяма Шекспира.

Танцовщик пояснил, что родился в Тбилиси, где достаточно много проживало и проживает до сих пор армян.

«Не знаю почему, но армяне очень любили себя называть именами шекспировских трагедий. Очень много было Тристанов, Лаэртов, Ричардов, Джульетт и так далее. Я очень много лет считал, что Шекспир — армянин», — признался Цискаридзе.

В той же беседе артист балета назвал Тбилиси очень театральным городом. Он отметил, что еще во времена Советского Союза театры Тбилиси играли на трех языках — русском, грузинском и армянском.

В ноябре Цискаридзе возмущался, что цены на билеты на балетные постановки в театрах стали ненормальными. Он заявлял, что билет на спектакль не может быть равен месячному окладу человека. Также танцовщик отметил парадоксальный факт, что несмотря на порой пустующие ряды, стоимость билетов на постановки постоянно растет.

Ранее сообщалось, что Волочкова призвала оставить в покое Анну Седокову после трагедии.