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Цискаридзе резко высказался насчет цен на билеты в театры

Цискаридзе заявил, что цены на билеты в театры стали ненормальными

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Цены на билеты на балетные постановки в театрах стали ненормальными. Об этом ТАСС заявил народный артист России Николай Цискаридзе.

«Достать билеты в театр никогда не было легко, другое дело, что это не стоило, как чугунный мост. Я не поддерживаю это. Не может билет на спектакль стоить столько же, сколько месячный оклад человека. Это ненормально», — заявил Цискаридзе на просветительском форуме «Знание. Первые».

Он отметил парадоксальный факт, что несмотря порой пустующие ряды, стоимость билетов на постановки постоянно растет. Также народный артист выразил мнение, что для поощрения посещения театров студентами необходимо создать отдельный проект.

До этого член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заявил, что в российских кинотеатрах необходимо повысить цены на билеты до 400 рублей.

Он напомнил, что в театры люди ходят, покупая билеты за несколько тысяч рублей, и, хотя кино считают искусством на ранг ниже, стоимость билетов можно довести до 400 рублей с сегодняшних 300-350 рублей.

Ранее стало известно, что российские кинотеатры теряют деньги, несмотря на большую долю иностранных фильмов.

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