Цискаридзе вспомнил, как его «выносили» из театра

Артист балета Цискаридзе вспомнил, что его выносили из театра в семь лет

Народный артист России Николай Цискаридзе назвал Тбилиси очень театральным городом в YouTube-интервью Николаю Солодникову.

Танцовщик отметил, что еще во времена Советского Союза театры Тбилиси играли на трех языках — русском, грузинском и армянском. Он также вспомнил о забавной ситуации, которая произошла с ним в детстве в армянском театре, где показывали спектакль про Ленина, Троцкого и Дзержинского.

«На улице стоял жуткий коммунизм. Все были в национальных костюмах, а спектакль шел на армянском языке. Ребенок крепился-крепился...» — начал Цискаридзе.

Артист балета признался, что на тот момент ему было семь лет. Он едва сдержал смех во время сцены, как к Ленину забегает Дзержинский и говорит на армянском языке: «Владимир Ильич, Троцкий сказал, что революции не будет!»

«Но когда Ленин встал и сказал на армянском: «Нет, нет!». Ребенок издал такой хохот, что меня из зала выносили», — признался Цискаридзе.

20 декабря Николай Цискаридзе заявил, что давно не получает удовольствия от спектакля «Щелкунчик». Он признался, что балетная постановка стала для него рутинной.

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