Вдова Караченцова об «оживлении» мужа в кино: «Предлагали за большие деньги»

Заслуженная артистка РФ Людмила Поргина, вдова актера Николая Караченцова, выступила против «оживления» своего супруга в кино с помощью искусственного интеллекта. Ее слова передает НСН.

«Коле предлагали, чтобы его кто-то вот так вот сыграл, сделали бы лицо, но Коля сказал: «Нет». И за это предлагали большие деньги», — поделилась Поргина.

Вдова заявила, что придерживается схожего мнения. Она уверена, что у каждого человека, в том числе и артиста, есть своя индивидуальность.

«Зачем пользоваться памятью выдающихся актеров и делать такие вот подделки? Есть же фильмы! У Коли 120 фильмов, 200 песен», — подчеркнула вдова.

По словам Поргиной, ее не интересуют деньги в вопросе воссоздания образа ее мужа благодаря технологии дипфейк. Она заявила, что память о Караченцове останется в ее сердце.

В августе 2024 года в сети появились кадры с образом народного артиста СССР Юрия Никулина в фильме режиссера Сарика Андреасяна «Манюня. Приключения в Москве». В картине «оживили» актера цирка с помощью искусственного интеллекта.

Позднее внук Юрия Никулина Юрий заявил, что его семья осталась довольной результатом дипфейка.

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