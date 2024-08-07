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В семье Никулина оценили «оживление» актера в кино

Внук Никулина Юрий заявил, что одобрил созданные нейросетью кадры с актером

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К.Б.А./Кинокомпания братьев Андреасян

Внук Юрия Никулина Юрий заявил в беседе с изданием «Абзац», что его семья осталась довольной «оживлением» актера в фильме режиссера Сарика Андреасяна «Манюня. Приключения в Москве».

В картине Андреасяна создали образ народного артиста СССР Юрия Никулина с помощью искусственного интеллекта. Команда проекта воссоздала внешность и голос актера для эпизодической роли. Артиста цирка не стало 21 августа 1997 года.

По словам внука Никулина, семья видела исходный вариант еще до выхода картины на экран.

«Только после нашего одобрения кадры вставили в окончательный монтаж. Жена с детьми ходили — им понравилось», — заявил внук актера.

В сети раскритиковали созданного нейросетью Никулина. Они назвали это аморальным и оскорбляющим актера, которого уже нет. Внук артиста цирка считает, что всем не угодить.

«Что им можно сказать? Невозможно сделать стопроцентную схожесть. Итоговый результат — напоминание о человеке, которого давно нет. Для нового поколения это возможность познакомиться с актером. Все согласования происходили с нашей семьей», — отметил Никулин-младший.

Ранее Андреасян объяснил, почему отказался от сериала о Никулине.

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