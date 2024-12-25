Михалков рассказал о зарубежных гастролях

Режиссер и актер Никита Михалков рассказал в беседе с ТАСС, что его просили приехать с большими гастролями спектакля «12» в Сербии.

Михалков отметил, что готов приехать в эту страну, если интерес не угаснет и будут способы осуществить представление. Он уверен, что во многом проблемы русских сербов схожи.

«Кстати, сербы так хотели увидеть наш спектакль, что даже сдублировали полностью наши декорации чуть в меньшем размере, так как сама сцена зала в Белграде меньше, чем наша. И спектакль принимали прекрасно. Думаю, мы это еще осуществим», — поделился артист.

Михалков является художественным руководителем театра «Мастерская «12». По словам режиссера, в рамках «Больших гастролей» спектакль «12» прошел в 2024 году в Крыму, Красноярске, Иркутске, Челябинске, Магнитогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Новосибирске. Также артисты театра и Сергей Гармаш сделали специальную программу для жителей ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей.

«Это очень важно и для укрепления культурных связей с новыми регионами, и для поддержки людей, которые там живут», — заявил Михалков.

Ранее Никиту Михалкова оштрафовали на 300 рублей.