Погребняк о возращении Ивлеевой на ТВ: «Не просто так вышла замуж»

Блогерша Мария Погребняк в Telegram-канале решила высказаться о конфликте между Настей Ивлеевой и Филиппом Киркоровым, поскольку ссора знаменитостей «приобрела масштабы воздушного шара».

Погребняк успомнилась в словах Киркорова о том, что Ивлеева завершит карьеру после скандала с «голой вечеринкой». В YouTube-беседе с Лаурой Джугелией певец заявил, что телеведущая «останется внизу с пробитым дном» и «никогда не поднимется».

«Я уверена, что у Насти все будет хорошо. Она не просто так вышла замуж за члена дворянской династии, что, безусловно, открывает перед ней новые горизонты. Войти в семью Михалкова — это не шутки!» — подчеркнула Погребняк.

Блогерша предположила, что зрители увидят Ивлееву на телевидении уже в скором времени — «возможно, даже на канале «Культура». Также Погребняк посоветовала Киркорову и Ивлеевой встретиться тет-а-тет, чтобы обсудить их конфликт и заключить мир.

10 декабря Анастасия Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что вышла замуж. Позднее стало известно, что супругом блогерши стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак. Он ведет программу «Правила жизни» на телеканале «Культура» вместо своего отца Алексея, которого не стало в мае 2022 года.

20 декабря стало известно, что Киркоров потребовал убрать Ивлееву из новогоднего фильма «Небриллиантовая рука» на ТНТ. Также он назвал Он назвал телеведущую «профурсеткой с бриллиантом на пятой точке».

Ранее певица Mia Boyka сообщила о планах закончить карьеру на пике популярности.