Киркоров предсказал судьбу Ивлеевой: «Останется внизу с пробитым дном»

Певец Филипп Киркоров заявил в YouTube-интервью Лауре Джугелии, что жалеет «бьющуюся в своей агонии» блогершу Анастасию Ивлееву.

«Она никогда не поднимется, никогда! Потому что в ней нет великодушия, нет доброты. Пока она живет с этими чувствами, из которых извергает желчь, злость, неблагодарность, она там и останется внизу с пробитым дном», — заявил исполнитель.

Киркоров признался, что прощает блогершу, несмотря на то, что она не извинилась перед ним после «голой вечеринки». Певец пояснил, что посетил это мероприятие, поскольку обещал Ивлеевой приехать туда взамен на ее участие в клипе «Черная пантера». Киркоров подчеркнул, что пробыл на вечеринке всего три минуты.

«Орлова Оля из «Блестящих» там подсняла какое-то видео, которое потом примонтировали к этому странному человеку с носком. И понеслось. Как-будто я там с этим носком чуть ли не обнимался. Вот собственно говоря из мухи слона сделали», — заявил артист.

По словам Киркорова, изначально в «Черной пантере» должна была сыграть певица Валя Карнавал. Исполнительница не смогла принять участие в съемках из-за трагедии с отчимом. Затем продюсеры предложили ему заменить Карнавал Ивлеевой, но в итоге эта роль досталась Марине Федункив.

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