Mia Boyka рассказала о планах по завершению карьеры

Певица Mia Boyka (она же — Мария Бойко) сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что планирует завершить карьеру на пике популярности, а затем посвятить себя семье.

«Уйти на пике — это значит уйти в тот момент, когда ты еще актуален. Не началось этого спада, когда ты начинаешь быть потихоньку никому ненужным и неинтересным», — пояснила исполнительница.

Создательница хита «Пикачу» Бойко назвала крутыми тех артистов, которые смогли завершить карьеру вовремя.

В сентябре Мария Бойко оказалась в центре скандала. Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) певица публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене, за ее увлечение.

Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично. Люди предположили, что девочку с ролика теперь могут найти и забуллить в интернете за ее увлечение.

22 декабря стало известно, что Надежда Кадышева отказалась от фита с Mia Boyka. По словам 27-летней певицы, она не обижается на народную артистку России. Бойко объяснили отказ от сотрудничества тем, что Кадышева просто устала.

Ранее экс-солистка «Комбинации» сообщила об отъезде из России.