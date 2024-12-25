Билан о преследовании фанатов: «Что только не происходило»

Певец Дима Билан вспомнил о проникновении поклонницы на территорию его дома

Певец Дима Билан на YouTube-шоу «Без масок» Влада Череватого признался, что не раз в своей жизни сталкивался с преследованиями фанаток.

«И спали на ступеньках, что только не происходило... Помню, как просыпаюсь, открываю шторы, а у меня на участке написано: «Я люблю тебя», — поделился исполнитель.

Билан признался, что для него до сих пор остается загадкой, каким образом поклонница проникла на территорию дома. По словам артиста, территория его участка «достаточно сильно» огорожена.

Певец добавил, что не склонен сразу же осуждать своих фанаток после подобных инцидентов — его больше интересует вопрос, что это был за человек и что им двигало.

На том же шоу Билан признался, что не ест еду от фанатов из-за боязни сглаза. У певца был случай, когда он съел подаренное поклонницей печенье и странно себя чувствовал — будто в него «кто-то вселился».

По словам исполнителя, тогда ему пришлось умываться святой водой через дверную ручку у себя в гримерке.

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