Пригожин о вере Кати Лель в НЛО: «Перешла на какую-то ступень»

Продюсер Иосиф Пригожин признался в беседе с kp.ru, что с трудом верит в истории в свидетельство НЛО.

Журналист отметил, что Катя Лель, наоборот, верит в инопланетян, заявляя, что вступала с ними в контакт. Пригожин признался, что в этом вопросе у него с певицей абсолютно разные взгляды. По словам продюсера, он рад, что артистка верит в пришельцев.

«Я, к сожалению, земной червяк, если хотите. Мне в этом смысле совсем не по силам. Если перейду на какую-то особую ступень и буду видеть какие-то космические там корабли или еще что-то... Может, она перешла на какую-то ступень, которая нам неведома?» — заявил шоумен.

Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.

В декабре 2023-го Лель выразила мнение, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявила, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке.

В августе 2024-го Лель анонсировала песню на галактическом языке.

Ранее Иосиф Пригожин предложил продлить новогодние праздники.