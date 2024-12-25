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Филипп Киркоров раскрыл имена своих близких друзей

Певец Киркоров признался, что считал Людмилу Гурченко наставницей и подругой
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Певец Филипп Киркоров признался в YouTube-интервью Лауре Джугелии, что у него есть небольшой круг людей из шоу-бизнеса, которых он может назвать своими настоящими друзьями.

По словам артиста, он всегда старается помогать близким людям, а они никогда не пройдут мимо его беды.

«Всякое в жизни может случиться. Каждый может войти не в ту дверь, главное — не выйти в окно. <…> Когда я сталкиваюсь с какой-то проблемой в своей жизни, то не лезу в телефонную книжку. Они [друзья] сами появляются на горизонте», — пояснил Киркоров.

По словам певца, он считает своим настоящим другом композитора Игоря Крутого. У знаменитостей бывали ссоры, но, добавил Киркоров, Крутой всегда первым приходил к нему на помощь.

«И не только ко мне. Игорь для меня пример, как надо дружить», — поделился артист.

Также Киркоров отметил, что не привык просить о помощи, поскольку плакать на камеру — «не по-киркоровски». Никогда не сдаваться, поделился исполнитель, его научила актриса и певица Людмила Гурченко. «Лопни, но держи фасон», — говорила ему звезда «Карнавальной ночи». Киркоров назвал Гурченко своим учителем, наставником и другом.

«Мог ли я предположить, когда в детстве восхищался Гурченко, что, не то чтобы буду выходить на одну сцену с этим человеком, дружить буду. Мне ее очень не хватает в жизни. Это был очень близкий мне друг. Она была очень мудрая женщина», — отметил Киркоров.

Ранее Дима Билан вспомнил, как в него «что-то вселилось» после печенья от фанатки.

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