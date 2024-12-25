Актера Бориса Щербакова выписали из больницы

Сын Бориса Щербакова сообщил, что актера выписали из больницы

Перенесший сложную операцию актер театра и кино, народный артист России Борис Щербаков покинул больницу и в настоящее время находится дома. Об этом «Комсомольской правде» рассказал сын артиста Василий.

По его словам, отца выписали из больницы в связи с хорошим состоянием. Василий Щербаков подчеркнул, что сейчас у артиста отличное настроение.

24 декабря сообщалось, что Борис Щербаков может вернуться на сцену уже в феврале следующего года.

5 декабря стало известно, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Позже близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей.

Ранее сообщалось, что у артиста Бориса Щербакова нет проблем с речью после операции на лице.