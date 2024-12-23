Сын Бориса Щербакова рассказал о состоянии артиста перед выпиской

Сын актера Щербакова заявил, что у отца нет проблем с речью после операции

У народного артиста России Бориса Щербакова нет проблем с речью после операции на лице. О состоянии 75-летнего актера перед выпиской сообщил в беседе с aif.ru его сын Василий.

«С речью нет проблем. Лицо сейчас восстанавливается», — рассказал сын актера.

Василий также подтвердил, что отец находится в хорошем состоянии и должен покинуть больницу до Нового года, как и сообщалось ранее.

5 декабря стало известно, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Позже близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова попала в больницу.