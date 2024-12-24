Актера Косырева госпитализировали перед спектаклем в Москве

Актера Евгения Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова в Москве перед спектаклем «Утиная охота». Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе театра подчеркнули, что актер прибыл в культурное учреждение и плохо себя почувствовал. После этого Косырева госпитализировали. В публикации отмечается, что постановку провели без участия актера, его роль исполнил Аскар Галимов.

По информации РЕН ТВ, у Косырева были диагностированы проблемы с печенью и брюшной полостью.

5 декабря сообщалось, что народный артист России Борис Щербаков был экстренно доставлен в больницу после потери сознания. По информации Telegram-канала Mash, Щербаков находится в нейрохирургическом отделении одной из московских клиник. У него диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

Сын актера Василий Щербаков рассказывал «Газете.Ru», что в состоянии отца «все поправимо». Он выразил уверенность, что зрители увидят Бориса Щербакова уже очень скоро.

Ранее звезде «Трех мушкетеров» сделали операцию.