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Актера Косырева госпитализировали перед спектаклем в Москве

Актера Евгения Косырева госпитализировали из театра Вахтангова перед спектаклем
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Актера Евгения Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова в Москве перед спектаклем «Утиная охота». Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе театра подчеркнули, что актер прибыл в культурное учреждение и плохо себя почувствовал. После этого Косырева госпитализировали. В публикации отмечается, что постановку провели без участия актера, его роль исполнил Аскар Галимов.

По информации РЕН ТВ, у Косырева были диагностированы проблемы с печенью и брюшной полостью.

5 декабря сообщалось, что народный артист России Борис Щербаков был экстренно доставлен в больницу после потери сознания. По информации Telegram-канала Mash, Щербаков находится в нейрохирургическом отделении одной из московских клиник. У него диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

Сын актера Василий Щербаков рассказывал «Газете.Ru», что в состоянии отца «все поправимо». Он выразил уверенность, что зрители увидят Бориса Щербакова уже очень скоро.

Ранее звезде «Трех мушкетеров» сделали операцию.

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