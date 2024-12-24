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Стало известно, когда Борис Щербаков сможет вернуться на сцену

Сын Бориса Щербакова заявил, что актер вернется на сцену в феврале
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Алексей Майшев/РИА Новости

Сын народного артиста России, актера театра и кино Бориса Щербакова рассказал, когда его отец может вернуться на сцену после госпитализации. Об этом сообщает aif.ru.

По словам Василия, это может случиться уже в феврале следующего года.

«Восстановление какое-то время займет, но это уже в домашних условиях можно», — отметил он.

Василий Щербаков также уточнил, как именно отец получил травму — спускался по лестнице в подъезде и упал.

«Вниз лицом упал. Хорошо, что не кубарем скатился и не сломал руки или что-то еще», — сказал он, добавив, что у актера пострадала только скула.

После перенесенной операции на челюсти, добавил Щербаков, у актера нет проблем с речью, его лицо восстанавливается. Сейчас 75-летний артист готовится к выписке.

Ранее сообщалось, что Борис Щербаков встретит Новый год дома.

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