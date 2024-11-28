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Звезде «Трех мушкетеров» сделали операцию

Mash: актеру Валентину Смирнитскому провели операцию на глазе

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«Планета Информ»/РИА Новости

Народный артист России Валентин Смирнитский был госпитализирован из-за катаракты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в последнее время Смирнитский стремительно слеп и плохо различал людей. В больнице ему провели высокотехнологичную микрохирургическую операцию по замене хрусталика одного из глаз интраокулярной линзой. Вмешательство прошло без осложнений. Теперь актер хорошо видит вдали и на среднем расстоянии.

На данный момент Смирнитский выписался из больницы и вернулся в театр. Врачи прописали актеру послеоперационный уход и наблюдение.
Валентин Смирнитский известен по роли Портоса в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Он дебютировал в кино в 1963 году в картине «Я шагаю по Москве». В его фильмографии более 170 работ.

Смирнитский играл в таких проектах, как «Легенда №17», «Тайны дворцовых переворотов», «Высшая мера», «Мастер и Маргарита», «Папины дочки», «Абрек», «Однажды двадцать лет спустя», «Отцы и деды».

В 2005 году Смирнитский удостоился звания народного артиста России.

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