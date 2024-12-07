«Все поправимо»: сын актера Щербакова рассказал о состоянии отца после падения

У госпитализированного после падения народного артиста России Бориса Щербакова повреждения в основном косметического характера. Об этом «Газете.Ru» сообщил сын актера Василий Щербаков.

«Был сейчас у него в больнице, ждали результатов анализов. Врачи подтвердили, что все поправимо. Повреждения в основном косметического характера, он выглядит уже намного лучше. Уверен, что зрители увидят его снова уже очень скоро», — сказал Щербаков-младший.

5 декабря СМИ сообщили, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Сейчас Щербаков находится в нейрохирургическом отделении одной из московских клиник. У артиста диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

В начале сентября актера госпитализировали из-за проблем с сердцем. Он находился в реанимации. Telegram-канала Mash сообщал тогда, что после КТ врачи выявили у него признаки гиповентиляции и обнаружили нестабильную стенокардию. Артисту посоветовали воздержаться от курения.

Ранее в ДК «Московский» отменили спектакль «Свободная пара» из-за госпитализации актера Щербакова.