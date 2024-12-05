Бориса Щербакова экстренно госпитализировали после потери сознания

Народный артист России Борис Щербаков был экстренно доставлен в больницу после потери сознания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, Щербаков находится в нейрохирургическом отделении одной из московских клиник. Ему диагностированы перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

Щербаков, отмечает Mash, упал 4 декабря. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь ему вызвала жена, актриса Татьяна Бронзова.

По данным Telegram-канала SHOT, сейчас артист находится в состоянии средней тяжести.

В начале сентября Бориса Щербакова госпитализировали из-за проблем с сердцем. Он находился в реанимации. Telegram-канала Mash сообщал тогда, что после КТ врачи выявили у Щербакова признаки гиповентиляции и обнаружили нестабильную стенокардию. Артисту посоветовали воздержаться от курения.

Позднее его супруга рассказывала, что актер попал в больницу с сердечным приступом.

Борис Щербаков дебютировал в кино в 1963 году в картине «Мандат». В его фильмографии более 230 работ. Актер снимался в таких проектах, как «Гостья из будущего», «Битва за Москву», «Криминальный квартет», «Следствие ведут знатоки», «Солдаты», «Легенда №17».

Ранее стало известно, что актриса Лариса Голубкина вызвала медиков из-за сильных болей.