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Прохор Шаляпин купил матери квартиру

Певец Прохор Шаляпин купил матери квартиру за 10 млн рублей
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ТНТ

Певец Прохор Шаляпин сообщил в шоу «Звезды сошлись», что купил матери квартиру.

Жилье расположено в центре города Мытищи. Шаляпин приобрел недвижимость за 10 миллионов рублей. Артист заработал на квартиру блогерством. По словам певца, он не любит «корячиться» на гастролях.

«60 метров, сейчас делаю ремонт. Это Мытищи, самый центр города, уютная сталинская квартира», — поделился исполнитель.

Шаляпин также потратил 2,5 миллиона рублей на ремонт жилья.

В июне Шаляпин похвастался наследством от двух пенсионерок: своей родной бабушки и родственницы своего товарища.

По словам певца, в наследство от бабушки друга ему досталась 400-метровая квартира в Сочи. Шаляпин уточнил, что получил недвижимость, так как был любезен с женщиной и помогал ей. Вторая половина недвижимости досталась внуку пенсионерки, они вместе с Шаляпиным сдают квартиру в аренду.

Певец признался, что всегда мечтал о ремонте в стиле «дорого-богато», как у Анастасии Волочковой. Теперь же Шаляпин смог реализовать свою идею: он обустроил интерьер в своем жилище схожим образом.

Ранее Шаляпин рассказал, зачем нужны дети.

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