Сергей Мазаев назвал ценник за корпоративы на фоне слухов о долгах

Рок-музыкант Сергей Мазаев назвал ценник за новогодние корпоративы на фоне слухов о долгах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, его группа «Моральный кодекс» готова выступить за 2 млн рублей на частном мероприятии.

В райдере указано, что в Москве музыканты могут добраться до места выступления сами, для концертов за МКАД просят представительское авто типа Mercedes Sprinter. На выступления в других городах артисты требуют большой туристический автобус с видеосистемой и подушками или перелет, предусматривающий отдельный VIP-зал в аэропорту.

В гримерке артисты требуют легкие закуски, импортный тоник, 4 бутылки сухого вина и бутылку крепкого алкоголя. После концерта команде необходимо мясные и рыбные блюда с гарнирами и отдельные блюда для веганов.

12 декабря Telegram-канал Shot сообщил, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила исполнительное производство против Сергея Мазаева. По данным издания, судебные приставы разыскивают певца из-за задолженности. У артиста якобы обнаружили штраф в размере 4 тысяч рублей на его компанию за несвоевременно предоставленные данные в ФНС от продюсерского центра «Мазай коммуникейшенс».

Издание утверждало, что налоговая также выставила Мазаеву счет на 95 тысяч рублей.

Ранее у нового мужа Ивлеевой нашли долг перед налоговой.