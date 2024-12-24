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Звезда «Ворониных» похвасталась елкой более чем за 300 тыс. рублей

Декоратор Миланская: Волкова заказала оформление елки минимум за 300 тыс. рублей
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Декоратор Марина Миланская рассказала в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что актриса Екатерина Волкова могла заказать себе оформление елки.

На днях Волкова публиковала в социальных сетях, как она украсила новогоднее дерево. Елка была наряжена в голубую гирляндную росу, синий бархатный бант и елочные игрушки похожих оттенков. Декоратор заявила, что такое оформление может стоить от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Екатерина Волкова наиболее известна по роли Веры в сериале «Воронины». Артистка начала сниматься в кино в 2005 году. В фильмографии актрисы более 30 работ. Она снялась в проектах «Импровизаторы», «СуперИвановы», «Понять. Простить», «Я остаюсь», «Ералаш».

9 сентября вышел спин-офф «Ворониных» — «Костя – Вера». По сюжету после ухода главы семейства Николая Петровича (Борис Клюев) Костя (Георгий Дронов) и Вера (Екатерина Волкова) с детьми переезжают в новую квартиру, а Галина Ивановна (Анна Фроловцева) — на дачу.

Волкова рассказывала, что поддерживала связь с коллегами по сериалу «Воронины» после окончания съемок ситкома.

Ранее Семенович выступила против живых елок в доме.

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