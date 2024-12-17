Семенович выступила против живых елок в доме

Певица Анна Семенович призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что украсила дом искусственной елкой к Новому году.

Семенович выступила против настоящих елок в доме. Артистка объяснила, что ей очень жалко, когда срубают деревья ради праздника. Она считает такое «удовольствие» глупым. Семенович также показала, как нарядила собственную ель к празднику.

«Поэтому я приобрела такую красивую искусственную елочку. Она ничем не хуже настоящей. Зато сохранила какое-то дерево. Я против настоящих елок. Можно их наряжать на улице, в лесу, но не дома», — поделилась артистка.

В ноябре Семенович призналась, что ей предложили 5 миллионов рублей за новогоднюю ночь. Директор певицы уточнил, что вел переговоры с потенциальным заказчиком. Мужчина был готов заплатить многомиллионный гонорар для того, чтобы артистка приехала к нему на новогодний корпоратив в эротическом костюме Снегурочки. Певица отказалась, так как у нее уже занятый график в этот день.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру.

Ранее Анна Семенович стала ведущей романтического шоу для собак.