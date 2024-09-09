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Звезда «Ворониных» о коллегах по сериалу: «Давно стали родственниками»

Актриса Екатерина Волкова призналась, что у актеров «Ворониных» есть общий чат

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volkovihome/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Екатерина Волкова поделилась в беседе с «Газетой.Ru», что поддерживала связь с коллегами по сериалу «Воронины» после окончания съемок ситкома.

«Во время пятилетнего перерыва мы виделись — не так часто, но все же. Всегда созваниваемся, у нас есть и чат «Воронины», а когда у кого-то день рождения, собираемся», — поделилась звезда.

Своего экранного мужа, актера Георгия Дронова, знаменитость уже давно считает «родственником». Она охарактеризовала его как прекрасного, внимательного, чуткого и доброго партнера. Волкова призналась, что рада воссоединению с Дроновым в комедийном сериале «Костя — Вера» .

«Конечно, когда плотно снимаешься, иногда устаешь и можешь сорваться. Знаете, как бывает в семье, когда от усталости злишься на близких. Но мы никогда не обижались друг на друга и все понимали», — отметила артистка.

Сериал «Костя — Вера», спин-офф «Ворониных», стартует на СТС 9 сентября. По сюжету после ухода главы семейства Николая Петровича (Борис Клюев) Костя (Георгий Дронов) и Вера (Екатерина Волкова) с детьми переезжают в новую квартиру, а Галина Ивановна (Анна Фроловцева) — на дачу.

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