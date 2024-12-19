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Карл III посвятил Кристофера Нолана в рыцари за «Оппенгеймера»

Режиссер Кристофер Нолан получил титул рыцаря от британского короля Карла
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Sebastien Fremont/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Великобритании Карл III наградил режиссера Кристофера Нолана титулом рыцаря за «выдающийся вклад в кинематограф». Об этом стало известно из соцсетей королевской семьи.

Жену постановщика, продюсера Эмму Томас удостоили титула леди. В Букингемском дворце отметили, что сотрудничество пары привело к созданию трилогии «Темный рыцарь» и «Оппенгеймер».

Нолана признался в последующей беседе с журналистами, что ему было приятно узнать о том, что Карл III знает их фильмы. По словам режиссера, король посвятил его в рыцари в надежде, что постановщик снимет еще больше крупных блокбастеров.

«Он видел «Оппенгеймера», фильм ему понравился. Это было очень приятно услышать», — заявил режиссер.

На 96-й церемонии премии «Оскар» фильм «Оппенгеймер» отличился сразу в семи номинациях: за лучший фильм, за лучшую мужскую роль второго плана — Роберт Дауни — младший, лучший монтаж, лучшую операторскую работу, лучший саундтрек и лучшую режиссуру (первая статуэтка для Нолана после восьми номинаций). Актер Киллиан Мерфи, сыгравший в «Оппенгеймере» главную роль, получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».

В марте 2023 года стало известно, что Нолан заработал за фильм «Оппенгеймер» чуть меньше $100 млн. В эту сумму входят гонорар, компенсация расходов, процент от кассовых сборов и бонус за победу на «Оскаре-2024».

Ранее актер Ткаченко заявил о желании попробовать себя в Голливуде.

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