СМИ сообщили, когда выйдет следующий фильм от режиссера «Оппенгеймера»

Студия Universal сотрудничает с Кристофером Ноланом в новом проекте, премьера которого запланирована на 17 июля 2026 года. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Главную роль в следующем фильме создателя оскароносного «Оппенгеймера» может сыграть актер Мэтт Деймон. Сейчас звезда военной драмы «Спасти рядового Райана» ведет переговоры со студией об участии в проекте.

Новый фильм может стать третьей совместной работой Деймона и Нолана. В «Оппенгеймере» артист сыграл военного руководителя Манхэттенского проекта Лесли Гровса, а в 2014 году Деймон также снимался в «Интерстелларе» режиссера.

Предполагается, что съемки нового фильма Нолана начнутся в начале 2025 года. Детали сюжета держатся в секрете. Также официально не подтверждала появившуюся информацию студия Universal.

«Оппенгеймер» — байопик американского физика и создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Его роль в ленте исполнил звезда «Острых козырьков» и «28 дней спустя» Киллиан Мерфи. Также в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт. Премьера фильма состоялась 21 июля 2023 года.

Ранее режиссер Шон Бейкер признался, что Эйдельштейн поразил его своей смелостью на пробах в «Анору».