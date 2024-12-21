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Лайма Вайкуле потеряла бизнес в России

Суд исключил певицу Вайкуле из числа участников компании «Лайма-Люкс Рус»
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Gazgolder/YouTube.com

Латвийская певица Лайма Вайкуле потеряла бизнес в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Суд исключил 70-летнюю звезду из числа участников компании «Лайма-Люкс Рус», которую она открыла компанию вместе с предпринимателем Ширазом Мамедовым в двухтысячных.

Компания занималась салонами красоты, продавала косметику, мебель и аксессуары. В 2022 году Лайма Вайкуле передала свои 49% бизнес-партнеру, а в сентябре 2024 года Мамедов подал иск, в котором попросил исключить артистку из участников ООО.

Сейчас по решению суда бизнесмен остался единственным учредителем компании.

В 2022 году Вайкуле заявила, что «кормила СССР и Россию», выпуская свои диски. Исполнительница подметила, что получала всего 17 рублей за выступление на стадионе с 45 тыс. зрителей.

Ранее Лайма Вайкуле попала в ураган в Латвии.

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