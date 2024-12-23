Юрий Куклачев рассказал, как кошки вернули его к жизни после инфаркта

Художественный руководитель Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачев признался, что кошки вернули его к жизни после перенесенного инфаркта. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

«Когда я пришел из больницы, это вообще слезу у меня выдавило. Я вхожу в кошатник, они кушают. <...> Вдруг они увидели меня, все бросают и как кинулись ко мне, обнимать меня начали, тереться. Знаете, это словами не объяснить. Кошки — удивительные существа, они такой нежностью обладают, таким умом, такой чувствительностью. Они меня встретили, очень торжественно, с любовью», — поделился дрессировщик.

По его словам, в день трагедии они не поняли, что с ним произошло, но грустили. Куклачев добавил, что они отказывались от еды и переживали. Он отметил, что они скорее всего почувствовали, что с ним что-то не то.

12 апреля сообщалось, что Куклачев проводил юбилейный концерт «Самый добрый клоун» в «Вегас холле». После выступления ему стало плохо, на машине скорой помощи артиста увезли в больницу. На самом выступлении артист выглядел бодрым, играл на аккордеоне и улыбался зрителям. Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный говорил, что он перенес обширный инфаркт, ему провели операцию.

Ранее Куклачев рассказал о своих ощущениях во время инфаркта на сцене.