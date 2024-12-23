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«Просто вляпался»: Катя Гордон объяснила трагедию с Янисом Тиммой

Блогерша Гордон заявила, что баскетболист Тимма был зожником
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Photoagency Interpress/Global Look Press

Юрист, блогерша и телеведущая Катя Гордон объяснила трагедию с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Своим взглядом на ситуацию она поделилась в Telegram-канале.

По мнению Гордон, экс-супруга спортсмена певица Анна Седокова не права в том, что после кончины Тиммы заявляет о жизни с ним «как в аду».

«Хорошо, есть те люди, которые говорят, что он был зожником и был очень светлым, добрым человеком, который просто вляпался. И не только он один», — говорит Гордон.

Яниса Тимму нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы в ночь на 17 декабря. На телефоне баскетболиста обнаружили послание к экс-супруге — он поставил на заставке телефона слова «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы. В одном из последних интервью спортсмен говорил, что семья для него всегда будет в приоритете.

Накануне первая жена Тиммы и мать его сына Сана Оша заявила, что Седокова не оплачивала церемонию прощания с ним.

Ранее стало известно, что перед трагедией Тимма одолжил у Седоковой миллион на алименты.

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