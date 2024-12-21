Перед кончиной Тимма одолжил у Седоковой миллион на алименты

Перед разводом с певицей Анной Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма взял у нее в долг миллион рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на одну из подруг артистки.

Подруга уточнила, что деньги спортсмену якобы понадобились, чтобы выплатить алименты на сына.

Яниса Тимму нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы в ночь на 17 декабря. На телефоне баскетболиста обнаружили послание к экс-супруге — он поставил на заставке телефона слова «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

Накануне первая жена Тиммы и мать его сына Сана Оша заявила, что Седокова не оплачивала церемонию прощания с ним.

По словам Оши, за четыре часа люди собрали €60 тыс. (около 6,5 млн рублей), и все расходы покрываются из этих средств. До этого, 18 декабря, директор Седоковой рассказала, что певица взяла на себя все финансовые расходы, связанные с организацией прощания с бывшим супругом.

Ранее «Газета.Ru» разобралась, кто и за что травит Анну Седокову после трагедии с Тиммой.