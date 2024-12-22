На Rutube появился первый канал с миллионом подписчиков

Rutube-канал имиджборда «Двач» «Фильмач» набрал более миллиона подписчиков. Об этом сообщил портал в своем Telegram-канале.

«Фильмач» стал первым каналом на Rutube, набравшим миллион подписчиков. Команда проекта поблагодарила поклонников за доверие и любовь. Канал публикует на платформе фильмы, сериалы и мультфильмы.

В сентябре исследование компании CDN Video выявило, что трафик YouTube в России снизился вдвое после замедления сервиса в стране в конце июля 2024 года. По данным CDN Video, после замедления трафик с платформы перераспределился между VK Video (39%), Яндекс (17%), Rutube и «Иви» (по 8%), Okko (6%). Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что в России 50% трафика американского видеохостинга YouTube перешло на российские платформы.

19 декабря президент России Владимир Путин во время прямой линии высказался о замедлении работы YouTube в России. По его словам, здесь больше вопросов к YouTube, чем к российской стороне. Путин подчеркнул, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы и «избегать жульничества в сети».

Ранее российских блогеров призвали поторопиться с заменой YouTube на новые платформы.