Российских блогеров призвали поторопиться с заменой YouTube на новые платформы

Депутат Свинцов: блогерам нужно успеть перейти с YouTube на другие площадки

Блогерам и пользователям в России следует как можно скорее освоить новые платформы на замену видеохостинга YouTube, предупредил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. В беседе с НСН он заявил, что другой, более комфортный и популярный сервис появится в течение будущего года.

«Любой кризис, а будем считать, что это кризис, аналогичный любому другому, рождает новые возможности <…>, — заявил депутат. — Поэтому всем пользователям, блогерам рекомендую как можно быстрее осваивать новые платформы в равных уже условиях конкуренции с блогерами менее известными».

На смену «гиганту YouTube придут другие площадки, причем это время приведет к тому, что появятся новые инструменты и «новые звезды», которые будут их использовать, убежден Свинцов.

Сегодня крупнейшие российские компании занимаются разработкой близких по функционалу площадок, однако полноценных альтернатив еще популярному видеохостингу пока нет, признал парламентарий. Среди серьезных перспективных платформ он назвал Rutube и VK Видео, подчеркнув, что окончательная и полноценная замена YouTube появится в 2025 году.

«Будем надеяться, что все наши граждане не потеряют ни в качестве предоставляемых услуг, ни в их объеме», — заключил Свинцов.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что относительно замедления YouTube возникает больше вопросов к владельцам хостинга, чем к российской стороне. Он объяснил, что Google сократила финансирование своих дочерних компаний и поставки соответствующей техники, создав для себя проблемы.

Ранее в Госдуме призвали не реанимировать YouTube.