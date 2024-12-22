Боярский о завершении актерской карьеры: «Чтобы память была не как у Байдена»

Актер Михаил Боярский признался в шоу «Секрет на миллион», что ему очень хочется завершить карьеру.

Боярский считает, что нельзя далеко уехать на «карете прошлого». 74-летний актер не хочет сниматься и играть в театре из-за возраста. По его мнению, не стоит «гневить бога». Артист не исключил, что может поработать еще, хотя сам «рваться на сцену» не желает.

«Если сейчас что-то будет, я, конечно, не откажусь, то, что по силам еще, чтобы память была не как у Байдена, а чтобы я мог запомнить текст, не спать на сцене», — заявил актер.

В феврале Telegram-канал Mash сообщил, что Боярский перенес плановую операцию на сердце. При этом представители Театра имени Ленсовета заявляли, что актер проходил в больнице плановое обследование. Ни о какой операции речи не шло.

Позже Боярский рассказывал, что, несмотря на свои проблемы со здоровьем, все еще может поднять свою партнершу по сцене на руки. По словам актера, все зависит от комплекции коллеги.

Ранее был раскрыт райдер Михаила Боярского.