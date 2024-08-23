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Раскрыт райдер Михаила Боярского

SHOT: певец Михаил Боярский просит за корпоратив в Москве минимум 3 млн рублей

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Певец Михаил Боярский возобновил свои частные выступления за пределами Санкт-Петербурга после проблем со здоровьем, и теперь артист готов приехать в Москву за 3 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, также организаторы должны оплатить перелет команды Боярского за 150 тыс. рублей. В столице Боярского нужно заселить в пятизвездочном отеле, предоставив два номера — люкс и стандарт. Сама концертная программа включает в себя, как выступление артиста, так и совместные танцы и фотосессию с ним.

В Санкт-Петербурге гонорар Боярского составлял 1 млн рублей, отмечает SHOT.

В феврале 2024 года стало известно о перенесенной Боярским операции на сердце.

В июне артист признавался, что чувствует себя после операции соответственно возрасту. Он подчеркивал, что с годами потерял здоровье, и «это нормально».

27 ноября 2023 года Боярский был госпитализирован с инфарктом. Спустя сутки состояние певца удалось стабилизировать. Сын актера Сергей рассказывал, что в больнице состояние артиста было нормальным, а его настроение было хорошим.

Ранее стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Настасьи Самбурской.

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