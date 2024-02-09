Народный артист России Михаил Боярский выписался из больницы. Об этом сообщили представители Театра имени Ленсовета в беседе с РИА Новости.

Боярский проходил плановое обследование в клинике. На данный момент с ним все в порядке. Актер уже находится дома.

6 февраля стало известно, что Боярский попал в Мариинскую больницу. В медицинском учреждении артисту сделали коронарографию и стентирование.

27 ноября 2023 года артист был госпитализирован с инфарктом. Спустя сутки состояние певца удалось стабилизировать. Сын актера Сергей рассказывал, что в больнице состояние артиста было нормальным, а его настроение было хорошим.

29 ноября «Известия» со ссылкой на источник сообщали, что Боярскому провели комплексную интенсивную терапию. Врачи осуществили динамический мониторинг состояния и коррекцию метаболических нарушений.

4 декабря Михаила Боярского выписали из больницы. Тогда артист заявил, что чувствует себя «замечательно». Он уехал домой в сопровождении жены Ларисы Луппиан. 31 декабря стало известно, что актер вернулся на сцену театра имени Ленсовета. Он принял участие в постановке «В этом милом старом доме».

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